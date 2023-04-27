外資現貨賣超128億元，期貨淨多單擴增至9,253口。自營商選擇權淨部位，較為偏多。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距縮減為7,000餘口，賣權OI增量略大於買權OI增量。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多空雙方力量平衡。

群益期貨指出，外資期貨做多但現貨做空，自營商選擇權中性偏多格局，周選偏中性格局，整體籌碼面偏中性。技術面上收具上下影線的小紅棒，稍有撐，但上檔壓力大，短線台股以選擇權方式保守操作。

觀望氣氛濃 台股量縮小跌20點 台積電挫低1元
美議員聯名要求政府 制裁華為等中國雲端業者
雲端運算加AI產品助攻 微軟季報獲利亮眼
#OI #選擇權 #台股 #賣權 #雲端