台股27日沒有再破昨天低點，不過多空交戰，最後收了具有上下影線的K棒，成交金額縮減至2,027億。Meta第一季營收睽違一年重返成長，且本季展望優於預期，資本支出不變，雲端相關個股表現還是不錯，台股以選擇權方式保守操作。