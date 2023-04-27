112年全中運27日賽程全部結束，即後在新竹縣體育館舉行閉幕典禮，由地主新竹縣及113年承辦的台北市帶來精彩表演，向所有在場上賣力揮灑青春的選手致敬，典禮最後「浮空聖火」緩緩降落熄滅，也為112全中運賽事迎來完美落幕。

縣長楊文科表示，全中運是中學生的運動賽事的最高殿堂，未來的奧運、亞運選手都從此誕生，新竹縣就有國中生達到亞運的標準，成果令人振奮，縣府也全力鼓勵並支持，新竹縣全中運金牌選手獎金加倍給予，讓運動可以蓬勃發展。

新竹縣112年全中運閉幕表演，「創造焦點」與「優尼克」雙馬戲團精彩獻技。（羅浚濱攝）

教育部體育署主任秘書呂宏進代表體育署正式宣布，112年全中運大會結束，並喊出「時間有限、運動無限，113年全中運台北市來相見！」呂宏進感謝新竹縣把賽事辦這麼好，開幕式、選手之夜及交通接駁、行銷、科技等，將文化科技做結合。

呂宏進並說，各校培育好人才，國家會有好將來，期許選手光耀國家，希望選手能勝不驕、敗不餒，藉由全運會的舉辦，國人都有運動的習慣，運動百分百，人生更精彩。

台北市副市長林奕華表示，接下來由台北市接下重責大任，舉辦明年的全中運，台北市相隔12年再次舉辦，自許要面向世界，明年對台北市來說會是體育往前邁進一步，歡迎大家來體會台北市的熱情與活力，明年台北見！

新竹縣112年全中運圓滿閉幕，台北市副市長林奕華從縣長楊文科手中接下會旗後揮舞。（羅浚濱攝）

地主城市新竹縣表演主題為「『竹』群共和‧勇往直前」，透過馬戲及街舞共演，呈現族群共好的精神，縣長楊文科與呂宏進將會旗交接給台北市副市長林奕華，並由台北市的團隊帶來表演「夢想啟航」，以世界共融為表演主題，搭配輕快的爵士樂，呈現高難度的特技舞蹈。

典禮最後則迎來重要的熄聖火儀式，聖火把自高空緩緩降落，也代表112年全中運完美落幕。楊文科再次感謝所有參與的運動選手、教練、裁判，以及企業界的贊助，讓新竹縣更有揮灑的空間，也祝福承辦下一屆的台北市順利成功。