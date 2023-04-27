中信兄弟27日繼續作客桃園與樂天桃猿交手，賽前再度做出球員異動，將昨天才剛上一軍的左投王奕凱降下二軍，拉上謝榮豪補強牛棚戰力，總教練林威助表示，考量王奕凱昨天登板狀況不是很好，江忠城大腿又被強襲球打中，需要投手戰力所以做出異動。

兄弟昨天火力大爆發，以15比6擊敗桃猿，中止近期5連不勝，也拿下在桃園球場跨季7連勝，只差1勝就追平2014年義大犀牛作客桃園8連勝紀錄。不過昨天剛上一軍的王奕凱在9局下、13分領先時登板表現卻不理想，投出四壞球、觸身球各1次，另被敲3支安打，面對6名打者只抓下1出局，留下0.1局、失4分的成績，兄弟緊急換上江忠城才踩住煞車。

昨天賽後「助總」直言王奕凱有點「狀況外」，可能是因為剛上一軍，控球沒有很穩定。今天兄弟再度做出球員異動，將王奕凱降二軍，拉上謝榮豪，林威助說：「王奕凱昨天丟比較多，加上狀況也不是很好，江忠城又被打到大腿，球隊需要投手戰力因此做出異動。」投手教練也會給課題讓他去二軍做調整。

江忠城昨天遭余德龍強襲球打中右大腿，但他忍痛還是先將球傳往一壘，經過改判後宣告出局且比賽結束，林威助表示，球員自己是說今天可以上場，防護員也說5局後應該可以，目前先進行冰敷，「打到右大腿大肌肉的地方，應該是還好。」

「助總」對於球員展現出來的精神給予肯定，「這種play對球隊士氣是好的，球員能夠挺身而出，展現團隊精神，而不是只打自己的球，這樣的play盡量多對球隊士氣、氛圍就會越來越好，但當然是不要受傷。」

中信兄弟江忠城26日在比賽中被余德龍強襲球打中右大腿。（資料照，中信兄弟提供）