繼歪腰郵筒後，高雄也驚見「歪腰電線桿」。1名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文指出，，高市三民區大豐一路附近竟然有根彎腰的電線桿以及垂吊高壓電，網友幽默說可能是美肌、美顏開太強。對此，台電也解謎了。

何姓網友PO文笑說，「可能是我美鹽（美顏）、美雞（美肌）開太強....彎腰電線桿...垂吊高壓電....」，此文一出引發熱議。網友紛紛猜測原因，「搞不好是被右邊住戶抗議，高壓電線離住家太近，台電被逼着把電線移開卻又不能動電線桿的位子」。

1名網友在臉書社團「路上觀察學院」發現，高市三民區大豐一路附近竟然有根彎腰的電線桿以及垂吊高壓電。（網友授權提供）

台電高雄區處說明，經查該型電桿採S型鋼管桿設計，其實國外也有，目的在加大配電設備與住戶的安全距離，均有定期派員維護檢點、設備安全無虞。而20幾年前引進該型電桿，在該處裝置試辦使用，而該電桿1萬1400伏特。

台電透露，當年試辦後，發現沒有需求，就沒有再建S桿，若S桿壞掉後，就會換上常見的直桿。經調查，目前高雄s型鋼管桿，還有茄萣1根、岡山1根、楠梓1根、左營眷村5根、阿蓮1根。