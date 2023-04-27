數位發展部今日公布首波開放電信業者申請商用衛星通信頻率案的審查結果，隴華電子股份有限公司及愛爾康資料處理股份有限公司均通過審查。數位部表示，除過審的2家業者，3月第2波開放申請時提出申請的台亞衛星通訊股份有限公司審查也在進行中，最快今年第2季完成審查。

數位部表示，根據2家業者的申請文件，隴華自建有全球覆蓋衛星平臺，規劃使用Eutelsat同步軌道衛星，提供漁船、商船寬頻通訊服務；愛爾康為美商AERKOMM INC.的台灣子公司，規畫使用O3b中軌道衛星，目標市場包括船舶、航空器及陸上固定地點。

數位部偕同通傳會（NCC）成立「衛星固定通信用無線電頻率審查會」，邀請通信、財經及資安等領域專家學者參與，並請金融監督管理委員會、經濟部投資審議委員會等機關提供專業意見，就2家業者之申請資格、網路設置與營運構想等事項完成審查。

數位部說，後續業者需繳交履約保證金，並檢具數位部核發的頻率使用核准函，向通傳會申請營運計畫及網路設置計畫核准。

數位部補充，商用衛星通信頻率於每年3月及9月開放申請，期待有更多業者踴躍遞件，提供國內消費者商業、娛樂、緊急救難等多元應用服務，拓展山區、海上與離島等偏遠地區訊號涵蓋，以強化公眾網路備援，厚植台灣通傳網路數位韌性實力。