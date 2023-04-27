星宇航空董事長張國煒針對台灣桃園機場的航廈分配方式，聲稱一聯盟一航廈是霸占資源、台灣沒有轉機不便的問題，華航企業工會今日發出聲明，嚴正駁斥張國煒對於「一聯盟一航廈」訴求的失實指控，表示係基於全體國人出入國門之便利性等公眾利益考量為初衷，張國煒是刻意扭曲。

華航企業工會表示，桃園機場八成運量由三大國際航空聯盟載運，張國煒以各航空聯盟發展不成熟為由反對本會訴求，顯然另有所圖。也暗諷張國煒在心心念念航廈分配問題之餘，應更積極妥適的照顧基層員工，不要當慣老闆。

華航企業工會表示，身為交通服務業，從業人員所有努力的目標，在於提供旅客更便利、更友善、更貼心的環境與服務，在這個前提下，應該考慮的是實際使用機場的旅客、機場工作同仁的立場，來做為航廈的分配依據與標準，因此華航工會針對桃園機場航廈的不當分配，提出符合國際潮流的「一聯盟一航廈」，希望政府相關單位傾聽人民的心聲，讓國人感受政府建設重大公共工程的用心與專業，也讓外籍旅客因良好的機場設施規畫而提升對於台灣的國際印象。申言之，本會從未要求甚至提及華航要獨占第三航廈，何來霸佔機場資源之說？

華航企業工會說，張國煒於媒體訪問時，刻意扭曲本會訴求，向社會大眾傳達錯誤訊息，身為享有豐富媒體資源的公眾人物，其行為委實令人遺憾，華航工會亦不排除提告，以正視聽。

華航企業工會說，非屬三大聯盟的星宇航空以一新興之小眾市場，卻欲利用會吵的小孩有糖吃的公關宣傳手法來鯨吞航廈分配。星宇是一家正在發展的航空公司，也許尚未面臨轉機客的問題，但華航工會於去年底所提出的問題--同一航空公司航班分散於不同航廈，衍生旅客的不便、機場運務同仁疲於奔命，18年來在華航卻是每天都在上演。

華航與星宇不同，沒有如此多新潮花俏噱頭來吸引台灣人民的目光，但我們在國家外交、防疫等等事情上，始終默默奉獻，特別是疫情期間，全世界爭相封鎖邊境的時刻，華航一肩承擔起各種防疫包機的人道救援行動、以及Taiwan can help的防疫物資外交將台灣貨物運往世界各地，華航人為台灣外交及經濟發展日以繼夜戮力奉獻。

華航企業工會表示，張國煒是天之驕子，在星宇航空成立之初，亦受到交通部民航局的諸多呵護，本會最後呼籲，在張董事長大舉擴張事業版圖之餘，也不要忘了照顧基層員工的勞動權益，曾有星宇航空的空服員透過管道尋求協助，因公司報到地點荒涼，大眾交通工具抵達不便，致使勞工上下班的交通時間會拉的很長，而星宇航空卻拒絕提供交通車，僅有機場航廈往返公司的接駁車。但機組員上下班時間卻大多是在一大早或是深夜，因此在沒有選擇的情況下，大多數空服員只好坐計程車或是白牌車上下班，如此一來就算是住在桃園地區的人，交通費每月竟也會高達近七八千元之譜，更別說住在台北的機組員了。