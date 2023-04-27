第一季獲利為年增16%，表現並超過分析師預期的22億英鎊。此一業績表現，凸顯了該行與美國業務的緊密連繫，在美國的投資銀行和消費者銀行業務出現成長。與此不同的是，英國的銀行同業例如匯豐，則在削減美國業務。

在最近幾周，花旗和美國運通的信用卡業務收入也在增加，但是為了應對潛在違約，它們不得不預留更多現金。

得益於去年與Gap的合作，帶來的信用卡業務不斷增長，巴克萊的消費者、信用卡和支付部門的收入增加了47%，達到13億英鎊。

但有跡象顯示，信用卡支出的增加可能會帶來負面影響。巴克萊在上季的不良貸款撥備激增至5.24億英鎊，遠高於去年同期的1.41億英鎊。巴克萊的壞帳撥備主要被歸因於其美國信用卡業務。

財務長Anna Cross則說，此一數字仍低於新冠肺炎時期的水準。

投資銀行業務在最近幾個季度表現強勁，但是其中全球市場交易業務的收入下滑8%，企業併購和融資諮詢業務收入下滑7%。

第一季併購活動下降至近10年最低水準，主因為不斷上升的利率以及高通膨，降低了交易撮合的意願。

固定收益、外匯和大宗商品(FICC)業務是一個亮點，收入增加9%，達18億英鎊。