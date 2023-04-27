新北市某高職51歲褚姓老師2020年利用班導師名義，趁著單獨輔導的機會，在汽車旅館、導師辦公室、女廁所性侵猥褻2名女學生，褚師還對女學生表示「摸胸是課後輔導的動力來源」、「必須同意性行為才有動力輔導」等語，新北地院依權勢性交等罪判處4年11月徒刑，其中9月得易科罰金。

判決指出，褚師2020年至2021年間擔任高職班導師，得知學生小花（化名）、小紅（化名）都希望考上國立大學，便提議為兩人輔導，他2020年間載著小花前往鶯歌區某汽車旅館，脫去小花衣物後，摸遍全身，還未戴保險套性侵得逞，褚師事後還對小花說，若要持續課後輔導就必須同意與他發生性關係。

褚師後續又以同樣手段，在導師辦公室撫摸小紅胸部，他向小紅辯稱「摸胸部是他課後輔導的動力來源」，若不給摸胸，之後就沒有動力課後輔導，逼迫小紅隱忍屈從，褚師去年還在學校女廁撫摸、舔拭小紅胸部，性侵得逞，直至其餘學生感到被褚師性騷擾報警，全案才揭發。

褚男偵訊時辯稱，他在輔導前都有跟女學生說「老師就是色色的」，如果考不好，就是要給老師抓，他沒有假借成績不佳輔導為由，違反小花、小紅意願發生性關係，他與小花、小紅都是男女朋友關係，至於為何會在學校廁所與小紅發生性關係，褚師則辯稱「想說只是愛撫，在校內也可以，才改到女廁」。

表示自己原本和小花是男女朋友，才在聖誕節與小花發生性行爲，並認爲自己是與小花有感情糾紛才會被指述。與小紅則是在交往才會發生親密行爲，並聲稱是小紅不願意去旅館才在校內女廁與其發生性行爲。甚至在接到學校通知後還請小花和小可幫忙勸說小紅。

合議庭認爲，褚男利用學生擔心成績不佳、無法考取好學校等弱勢心理，提供課後輔導機會，但實為滿足一己性慾，雖然審理時已自白犯罪，但仍不改其性，想要以男女朋友關係等理由，減少刑責，難認犯後態度良好，且考量被告始終不願和解，褚男又未賠償被告損害，因此判處4年11月徒刑，其中9月得易科罰金。

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