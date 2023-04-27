為了解國人疫後理財行為，北富銀2022年11-12月進行「理財斷捨離」問卷調查，在接近6萬份有效問卷中，37％不畏疫情期間股市高低起伏的夢靨，仍願意每月花新台幣5,000元以上做投資，尤其「市場下跌時(43％)」、「有資金入帳時(40％)」為客戶最有意願投資的時間點；此外，「長期穩定獲利(28％)」為國人疫後理財最在意的，其次為「定期配息(21％)」與「操作簡單、資訊透明(19％)」。此結果顯示，國人疫後理財觀念趨純熟，視波動為自然，投資喜好報酬穩定、固定收息。

北富銀指出，疫後理財穩報酬的關鍵在於「多元配置」與「靈活操作」。奈米投運用「切小股」與「再平衡投組運算」等獨家分割交易技術及帳務運算系統，推出「奈米1號-佈局全球ETF」及「奈米2號-聚焦台灣ETF」。投資人只要新台幣1,000元就能多元佈局、輕鬆投資10至20檔台灣或全球ETF，分散風險；此外，奈米投有專家團隊隨時掌握市場動態、靈活調整投組配置。因此奈米投深獲客戶青睞，今年1-3月每月在投人數、投入金額皆逐月成長；3月在投人數刷新紀錄，相較去年同期成長約約9％，整體資產管理規模也成長約31％。而上線以來至今年3月底，奈米投已協助超過109萬人次打造投資計畫。