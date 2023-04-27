他呼籲，政府不能只押寶半導體業，台積電從台灣分散到許多國家設廠，已經太「政治化」，政府應思考接下來要扶植什麼產業？

張國煒認為，國家要發展觀光業，就是要發展機場，這不是業者的事，而是政府的事，行政院、交通部、觀光局應拿出政策和規劃。還記得，新加坡樟宜機場興建之初，曾參訪桃園機場，如今樟宜機場蓋到第五航廈，桃園機場第三航廈卻還沒蓋好。

近期長榮、華航、星宇等國籍航空都想搶進第三航廈，傳出交通部擬以航線分配，引發部分工會及航司抗議，也有提議未來桃園機場三個航廈以「一個聯盟一個航廈」來分配。

對此，張國煒認為，這個說法在台灣不成立。有些國籍航空主張參考倫敦希斯洛機場的做法，希斯洛機場興建時採聯盟BOT模式，且希斯洛三大聯盟包括天合聯盟（SkyTeam）、寰宇一家（One World）、星空聯盟（Star Alliance），流量大致平均；反觀在台灣，星空聯盟最大，其次為天合聯盟但較少，寰宇一家則是一家都沒有，若聯盟在台灣流量少，哪有辦法一個聯盟經營一個航廈？

目前華航屬於天合聯盟（SkyTeam）、長榮屬於星空聯盟（Star Alliance），星宇尚未加入聯盟。

張國煒說，在新加坡哪有航空公司敢去搶航廈，政府下令去哪就去，但在台灣官員很怕航空公司，工會還可以去舉牌抗議要哪個航廈，「笑死，全世界我第一次看過，只有台灣會發生」。