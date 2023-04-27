亞通利大能源(6179)25日舉辦法說會，董事長呂元瑞指出，近期簽、議約中的國內外海洋及環保綠能工程業務合約金額美金1.52億元，已創新高。另外，今年將完工及認列的工程合約金額可望較去年明顯成長，預期營收獲利將可恢復往年成長軌道。

亞通累計今年1-3月合併營收10.39億元，年成長72.37%；副總財務長楊智鈞指出，今年力拼營收、獲利衝上市以來最佳成績。

在海洋工程，亞通今年在菲律賓已承接並施作Mariveles、Batangas和Masinloc三大電廠，共1,000MW的土木及海水冷卻工程，其中Mariveles電廠二期工程因應客戶擴大工程規模，更改電廠管線及海水排放設計，總建置規模增加至700MW，工程合約金額再增加約44億。

環保綠能工程業務方面，亞通已全數完成與合騏(8937)共同合作開發的台南5MW、嘉義2MW及苗栗5MW三大儲能中心的建置工程，下半年將於嘉義再興建兩個大型儲能中心，預計將可建置共40MW的儲能廠。亞通預估，工程金額約20億元。

朝綠色能源開發進行，是亞通未來的業務重心，呂元瑞表示，將跨足離岸風電維運及海水溫差發電等利基型工程領域，並可望將國內太陽能及儲能EPC工程拓展至東南亞市場。

呂元瑞指出，近期接獲台泥和平電廠2MW的海水溫差發電規劃工程，為台灣第一個海水溫差發電的示範場，預估隨該廠施工完成並順利運作後，公司將進一步拓展海洋電力工程業務。

為規劃發展離岸風電的海底維運工程，呂元瑞指出，今年將購置一萬五千噸的佈纜船(Cable Installation Vessel)，搭配水下遙控載具(remotely operated vehicle, ROV)，進行離岸風電機身及電纜維運工程。

開拓海外市場，呂元瑞指出，亞通指出，今年第一步可望於菲律賓建置150MW太陽能發電廠及大型儲能中心，預計今年第二季與業主議價，成為結合綠電及儲能的示範場，為菲律賓綠電工程發展，開啟新的里程碑。