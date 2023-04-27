竹北市豐采520建案工程27日發生附近道路坍塌事件，莊敬六街突破大洞，一輛特斯拉整個被吞噬，有網友整理5度破洞事件簿，但事實上一共是6次塌陷。新竹縣政府工務處長江良淵表示，去年6月發生首起坍塌事件後，後續再發生兩次，10月發生第4次，要求改善後原訂今年1月復工，未料同一時間又塌了，加上此次，一共是6次。

江良淵表示，去年6月在勝利二路一側土地公旁發現坑洞產生，當時未能警覺事態嚴重，判定應是梅雨季導致，回填後未料7、8月又陸續發生兩次坍塌，其中8月那次較為嚴重，破了兩個大洞，還有一輛貨車掉進坑裡。

竹北市豐采520建案工程27日發生附近道路坍塌事件，縣府工務處曝發生原因。（邱立雅攝）

縣府當時責陳工地了解，為何周邊道路接二連三產生坍塌？江良淵指出，後來據了解可能因為地下室開挖到地下3、4層深度，超出豆子埔溪周邊地下水位高度，在抽水當下把地底下土跟沙帶走，造成地層下陷。修復後也請工地施作高低壓混凝土灌漿，後續竹北市公所針對勝利二路道路檢測，確認到達安全標準，經縣府同意復工。

未料去年10月發生第4次坍塌，江良淵表示，縣府要求業者將整個勝利二路、 莊敬六路到自強北路全面刨開檢測，當時已發現靠近工區這一側有土石流失現象，縣府再次要求加強地下灌漿，用混凝土改良地質，在今年1月通過調查監測，原定準備復工，但同一時間又坍塌了。

江良淵表示，當時跟新竹地檢署取得共識，指定兩家技師公會作鑑定報告，後續認定周邊地質安全，2月底同意復工，但一直到4月底又在莊敬六路坍塌。後續還是會等業者把周遭公共設施安全處理，確保安全無虞才會復工，縣府也將依照建築法，對相關人士開罰。

至於鄰近400戶社區民眾對天坑一再發生相當擔心，江良淵表示，縣府特別重視周邊大樓住戶安全問題，27日上午已請同仁到地下室查看，目前社區地下室外牆完好無龜裂，也請建商針對傾斜變位即時監測。