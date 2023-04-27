有些人事業心強，做事總是非常認真拚命，即使身體不適也依舊不休息繼續工作，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、金牛座、天蠍座就算生病了，只要有事情未完成就會咬緊牙根撐著，因為深怕耽誤進度，甚至影響到別人。
▍摩羯座
一提到工作狂，摩羯座當之無愧！他們有著極強的事業心和上進心，並且時刻要求自己進步！職場上的他們肯吃苦、非常耐操，就算生病了只要還有事情未完成，也會硬著頭皮去搞定。
▍金牛座
金牛座向來刻苦耐勞，工作中的他們也是非常認真拚命，凡事喜歡親力親為的他們！不允許事情沒做好。甚至在生病時只要不會太嚴重就不想耽誤進度，與其交給別人做然後不放心，不如撐一下趕快完成。
▍天蠍座
職場中的天蠍座特別能熬、能忍。對他們來說，生病是小事，不想因此耽誤而影響到進度。有著堅毅專注個性的天蠍座，怕因為生病而耽誤工作，如果影響到別人更會感到有壓力，所以再怎麼樣都會咬牙撐著，並且做到一定的程度再說。
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