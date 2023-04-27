宜蘭縣許多脊髓損傷、腦性麻痺與腦中風患者，為把握康復黃金期，通常需遠赴台北的醫療院所接受新型、效果較佳的FREE WALK下肢外骨骼機器人復健。遂頤泰健康事業集團為讓縣內患者免於奔波，率先引進2台同款器材供患者租賃，並提供到府教學服務，可大幅縮短復健治療時程。

目前宜蘭有醫院引進下肢機器人，但適用下肢能力狀況較佳的病患使用，而頤泰健康集團率先引進高單價逾200萬元的FREE WALK下肢外骨骼機器人，適用範圍更廣，可讓個案盡早開始練習坐、站，甚至行走，提早介入治療。

頤泰健康事業集團引進2台FREE WALK下肢外骨骼機器人供患者租賃。（頤泰健康集團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

該集團執行長吳沅鎂說明，使用者在還無行走能力前就可使用，提前恢復肌肉力量，完全不需要等到患者恢復部分活動能力後才可使用，大幅縮短患者復健治療時程。

她指出，脊髓損傷、腦性麻痺與腦中風患者在初期物理治療後的一年期間，通常是康復的最佳黃金期，但復健期短則需要半年、長則1年後，才能看得到成效，若錯過這段期間，康復的效果將急速下降。

而頤泰健康集團引進的這2台FREE WALK下肢外骨骼機器人，即日起提供縣內有需求的民眾租賃使用，到府評估其狀況並提供教學服務，以照顧行動不便的需求者，可洽詢電話：03—9323788。