南韓總統尹錫悅赴美訪問，週三（26日）他與夫人金建希出席華府白宮國宴，接受美國總統拜登夫婦款待。宴席尾聲，尹錫悅清唱一段歌手唐麥克林（Don McLean）的名作《美國派》，歌詞流暢而且沒走音，全場起立鼓掌。拜登一臉意外也不忘稱讚尹錫悅「我根本不曉得你歌喉這麼好」，讓這場國宴在賓主盡歡的氣氛之中結束。

綜合路透社、《紐約郵報》報導，拜登26日在白宮東廳設宴接待來訪的南韓總統尹錫悅夫婦，之後賓主轉往晚宴廳欣賞表演節目，包括百老匯《悲慘世界》、《妙女郎》等音樂劇名曲。

Watch: From discussing nuclear war to belting out a beloved hit, South Korean President Yoon Suk Yeol’s White House visit ended on a high note when he sang Don McLean’s “American Pie” to great applause.#AmericanPie #SouthKorea #WhiteHousehttps://t.co/eWEn4Z8wj0 pic.twitter.com/WfCgL8wMck — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 27, 2023

接近尾聲時，拜登夫人吉兒宣布有一首特別安可曲《美國派》（American Pie）。80歲的拜登把62歲的尹錫悅拉上台一起聽歌手演唱唐麥克林這首1971年作品。

拜登對尹錫悅說，他知道這是尹錫悅的愛歌，尹錫悅證實這是他中學時代最喜歡的歌曲之一。拜登說，大家想聽他唱一唱。尹錫悅起先推辭道「好久以前的事了……」，隨後就接過麥克風。

尹錫悅在只有鋼琴音符淡淡的伴奏聲之中唱起《美國派》，開頭幾句似乎嗓子還沒全開，但拜登露出驚訝神色，也有賓客報以掌聲。尹錫悅把第一段歌詞唱完，全程大約1分鐘，沒走音，英文歌詞也很熟。清唱結束，全場起立，伴隨熱烈的鼓掌歡呼。拜登叫好的同時也與尹錫悅握手，之後搭著尹錫悅的肩膀，兩人笑容滿面。

拜登說，「我根本不曉得你（尹錫悅）歌喉這麼好。大家可別指望我會唱。」

尹錫悅清唱《美國派》之後，拜登把原唱唐麥克林的簽名吉他送給尹錫悅。（圖／路透社）

拜登接著表示有一把吉他要送給尹錫悅，而且是《美國派》原作原唱唐麥克林親筆簽名的吉他。唐麥克林不克出席這場國宴，於是送了這把吉他到白宮。

尹錫悅接過吉他之後，拜登打趣道：「我們下一場國宴，如各位所見，這就是表演節目。」抱著吉他的尹錫悅，與全場一起笑得樂不可支。

好萊塢女星安潔莉娜裘莉與長子也出席26日的白宮晚宴。

週三這場接待南韓元首的正式晚宴是拜登就任以來的第二場白宮國宴。上一次是2022年12月，當時接待的是法國總統馬克宏。

出席週三白宮國宴的賓客除了政壇、商界要人，還包括好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與長子麥道斯（Maddox），麥道斯目前是南韓延世大學的學生。