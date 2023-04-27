台中市黃姓男子於去年12月間因案至台中地檢署接受複訊，疑似情緒激動，不配合檢方問訊，對當日輪值內勤的陳姓女檢察官，辱罵「Ｘ你娘（台語）」、「神經病」等語，案經台中地檢署檢察官告發後偵查起訴，台中地法院判黃依侮辱公務員罪拘役40日，可上訴。

現場證人於偵查中稱，他於案發當天有負責內勤站庭勤務，並帶被告進去開庭時，被告就非常不配合，情緒很激動、講話很大聲，後來另名現場證人進來協助站庭，黃男在陳姓女檢察官開庭時，大聲罵「Ｘ你娘（台語）」、「神經病」等語，他們出聲制止黃，但黃仍繼續大聲講話。

黃姓男子辯稱，他沒有出言辱罵檢察官，只是解釋案情內容而已，法院勘驗事發當天，地檢署筆錄系統的錄音錄影出現問題，只要黃提高音量時，就會停止錄音錄影，後來有調到候訊室的監視器，有錄到黃男罵「Ｘ你娘」、「神經病」等語，但「Ｘ你娘」聲音錄的不太清楚等語。

法官認為，被告未能尊重依法執行職務的陳姓女檢察官，竟因情緒不穩且心生不滿，當場率爾以言語侮辱之，藐視公權力之正當執行，黃男的辯稱，委無可採，事證明確，黃男侮辱公務員之犯行堪予認定，應依法論科，依侮辱公務員罪判黃拘役40日，得易科罰金。