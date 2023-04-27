有老翁在山區除草時，不慎遭除草機割傷，新北消防六大隊緊急派員入山，協助傷患下山就醫。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

有老翁在山區除草時，不慎遭除草機割傷，新北消防六大隊緊急派員入山，協助傷患下山就醫。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區劍龍稜步道27日上午發生民眾上山除草，卻不慎遭除草機割傷的意外事件。新北市消防局第六大隊獲報後，立即派員趕往現場，花了1個小時才將傷患搬運下山送醫治療。

據了解，受傷的67歲老翁，27日一早便沿著劍龍稜步道往南子吝山稜方向，為步道除草。但上午近10時，老翁在操作除草機時，不慎割傷了左腳背，當場血流如注。緊急通報新北市消防局，請求協助。

由於事發地點在山區，新北消防六大隊在9時57分獲報後相當重視，派出瑞芳及九份分隊，共5部各式車輛及9名消防人員與2名義消趕往現場。消防人員趕到現場時，已經11時07分，經現場檢視，發現老翁的傷口長達8公分，消防人員先進行必要的包扎，並將老翁利用SKED急救擔架組固定，由消防人員輪番將老翁搬運下山。

直到12時15分，消防隊員終於將老翁搬運下山，並立刻交由救護車將其送醫治療。

新北市政府消防局第六大隊羅億田表示，如果有人在山區受傷需要救援，請先確保自己的安全，再盡快撥打119緊急求救電話。而在報案時務必明確告知求救原因、位置等相關資訊，如果可以再提供現場的狀況，就可以讓消防局準備最適當的救援裝備來應對，並讓救援能量快速到位。