新竹地區上周春雨帶來豐沛雨勢，讓寶山、寶二水庫進帳不少，經濟部水利署北水局原訂本周要重新啟動的南寮海水淡化機組，已決定暫緩啟用，而且如果梅雨來臨後水情轉佳，今年重啟海淡機組的機率也會降低。

北水局表示，供應新竹與竹科用水的寶山水庫和寶二水庫，從上周起迎來豐沛的降雨，蓄水率也從39％升至51.2％，就連寶二水庫蓄水率也上升到54.2％，超過一半的蓄水率，可望緩解新竹地區旱象。

而經濟部水利署封存1年多的新竹緊急海淡設施，原本因應水情變化，已規畫重啟，原訂24日投入產水，預計至30日每日將生產0.9萬噸淡水，不過由於天降下甘霖，重啟海淡廠計畫目前已暫緩。

北水局指出，頭前溪迎來降雨水量不錯，隆恩堰也持續溢流中，目前海淡機組並沒有運作，將持續觀察水情狀況評估是否重啟，但現階重啟機率低，之後就看梅雨何時報到，只要降雨穩定，海淡機組今年就不會重啟。

至於北水局先前曾到新竹區漁會開說明會，承諾將協助漁民改善作業環境，北水局也表示，不會因海淡機組沒重啟而變卦，仍會向中央爭取經費，未來將與市府合作，協助提升漁民的作業環境。