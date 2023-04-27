我們的生活仰賴地球上空的人造衛星，提供氣象監測、網路通信等服務。根據國際太空市場情報公司Euroconsult，全球可望在2022至2031年間發射多達24,500個衛星，太空商機無限，美國一家航太公司就看準了這股趨勢，即將在2025年推出首座太空加油站，希望能藉此延長人造衛星的使用壽命。

COLORADO SPRINGS (UNITED STATES) - The US company Orbit Fab is aiming to produce the go-to "gas stations" in space, its CEO tells AFP, hoping its refueling technology will make the surging satellite industry more sustainable -- and profitable. https://t.co/GfJStMpgqu pic.twitter.com/Z0T61Tv4cm — Bangkok Post (@BangkokPostNews) April 27, 2023

綜合外媒報導，人造衛星進入軌道後，依賴當初發射時所攜帶的燃料，來不斷調整所在位置，但這些燃料總有用完的一天。依照目前的作法，能源耗盡的衛星只能就地拋棄，成為太空垃圾，但美國新創企業神奇軌道公司（Orbit Fab）卻不這麼想。共同創辦人法貝爾（Daniel Faber）說，「如果能替衛星補充燃料，就不用丟掉它們。」

Orbit Fab計畫將幾個大油槽送進太空軌道，每個油槽裝有好幾公噸燃料，再透過小型加油船來回穿梭，把燃料送到各個衛星。目前第一個油槽已經進入軌道運行，接下來Orbit Fab將進行一連串運輸測試，預計在2025年，「太空加油站」就能開張。目前美國政府已經提交了第一筆訂單。