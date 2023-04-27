1194天解編熄燈！蔡英文驚喜現身指揮中心 「言語無法表達我心中感謝」

5月1日起新冠肺炎將自第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心同步解編，蔡英文總統今天下午前往衛福部疾管署，慰勉指揮中心同仁，並表示，指揮中心解編後，將由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續進行防疫的整備應變工作，守護國人的健康。

蔡英文總統今天下午前往衛福部疾管署，慰勉指揮中心同仁，包括總統府副祕書長張惇涵、衛福部長薛瑞元、次長兼疫情指揮中心指揮官王必勝、次長周志浩、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、衛福部前部長兼指揮官陳時中、疾病管制署署長莊人祥、副署長羅一鈞等也都出席。

5月1日起新冠肺炎將自第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心同步解編。（總統府提供）

蔡英文表示，從下星期一開始，疫情等級降階，指揮中心也將同步解編。稍早，指揮中心已經召開了最後一次防疫記者會。「我相信，各位夥伴都跟我一樣，有很多的感觸。終於，我們一起努力，走過了一波又一波的疫情挑戰」。

今天是她第10次來到指揮中心，她說，每一次來了解大家的因應作為，都覺得言語沒有辦法表達心中的感謝。因為我們歷任的指揮官、所有指揮中心的夥伴，還有在第一線的防疫人員，大家真的都很辛苦。

指揮中心成立到今天，已經1194天。蔡英文表示，在上千個的日子裡，我們有共同的防疫記憶，像是每天兩點準時收看記者會、進超商前掃簡訊實名制，還有聽到「＋0」的喜悅，這些都是我們一起走過的防疫歷程。

她還記得，有家長反映，兒子因為戴粉紅色口罩被同學議論，指揮中心人員就在記者會上戴上粉紅色口罩，以行動破除顏色的性別刻板印象。回顧防疫過程，充滿了挑戰，也充滿溫馨的故事。

蔡英文感謝從中央到地方，從政府到民間，所有投入防疫的夥伴。大家相互扶持，凝聚了最大的防疫力量。也感謝全體國人，配合政府政策，團結防疫，讓臺灣在疫情中，持續穩健發展。

她說，指揮中心解編後，我們會由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續進行防疫的整備應變工作，守護國人的健康。也會繼續推動疫後經濟復甦，「還有許多工作等著我們來完成。我要再次感謝所有夥伴的付出，謝謝大家。媒體朋友也辛苦了，謝謝」。