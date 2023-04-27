高雄市民期待已久的399通勤月票今日正式開賣，一早吸引不少民眾排隊購買。高雄市交通局指出，截至下午4時30分，共賣出7366張月票，其中不乏有往返旗山的民眾，對於來回一趟就要140元，月票399還能無限搭乘，直呼「好便宜！」。交通局指出，即日起至5月5日，民眾可到捷運美麗島、左營、高雄、大東、小港站及旗山轉運站，向臨時MeNGo月票服務台註冊、開卡，預計7月999南高屏月票上線。

399通勤月票今天開賣，交通局長張淑娟上午前來左營高鐵站，視察民眾購票情形，現場有許多工作、居住在旗山的居民排隊購買。因工作需往返的陳姓民眾指出，以往從旗山來回高雄市區需140元，往後有月票在手，對於經常往返的民眾來講，能大幅降低通勤費，直呼「好便宜！」

據交通局最新統計，截止至下午4時30分許，共售出7366張月票，其中實體卡張數為3101張，占比42.1％、虛擬QR張數4265張，占比57.9％。

張淑娟指出，月票降價為399元，購買月票的MeNGo平台會員選擇採用QR Code的持續增加，統計4月18日起註冊的新會員，目前約佔63％綁定QR，從註冊、購買方案到搭乘只要一支手機即可，即買即用。高雄也是全台首創全部公共運輸都可使用QR掃碼搭乘的城市，持續提供民眾QR與實體卡雙軌並行的多元服務。

張淑娟表示，持有數位學生證的學生，可使用原有學生證綁卡，如果習慣用實體卡片的民眾，可至高雄捷運車站先購買一張MeNGo卡(製卡費100元），並在APP上綁卡完成後就可至捷運車站任一服務窗口購買月票，即日起至5月5日，在捷運美麗島站、左營站、高雄站、大東站、小港站及旗山轉運站均增設有臨時MeNGo月票服務台，協助民眾註冊、綁卡等教學。

交通局表示，即日起至5月31日止，只要MeNGo月票新會員付款完成購買且啟用399元月票QR方案，並使用一個月者，前888名加碼贈送LINE POINTS 50點，還有yoxi搭車金、iRent租車折抵券等好康，也歡迎民眾回饋使用的相關意見與改善建議，作為精進服務參考；相關月票懶人包、MeNGo會員申請與購票資訊，可至交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)、MeNGo官網(https://men-go.tw/#/)及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」查詢。