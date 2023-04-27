湖西鄉「頌華私墅」提供提供工業風海景雙人房和樓中樓四人房等多元房型，因應旅人不同需求。(Booking.com提供)

緊鄰海邊步行只約10秒的覓海灣露營車體驗，早晨能奢侈地被海浪叫醒。（Klook提供）

參加東海無人島跳島一日遊，體驗餵海鷗的樂趣 。（Klook提供）

澎湖藍洞一日遊將跟著導遊乘船跳島，一次探訪眾多人氣景點，其中還有情侶必拍的雙心石滬。（Klook提供）

澎坊三號港攜手野獸國推出迪士尼期間限定商店，多款獨家限定商品數量有限，把握難得機會。（澎坊三號港提供）

澎湖年度盛事「國際海上花火節」登場，即日起至6月28日，花火主題與迪士尼100週年慶典結合，以「奇幻百年． 精彩永恆」為主題，吸引動漫迷朝聖，澎坊之夜5月1日晚間7點在觀音亭隆重登場，當天由歌手陳忻玥、澎湖在地樂團熱情獻唱，共同為當晚璀璨絢麗的澎坊之夜花火與無人機燈光秀揭開序幕，拿出手機掃QR碼就能獲得澎坊3號港購物折扣券。

國際海上花火節除了每周一、四於「馬公市」觀音亭園區的煙火施放與無人機展演，也同樣加碼了3場離島場次，旅宿平台Booking.com盤點6間熱門澎湖旅宿，從擁有雙面滿版海景的「澎澄飯店」、「頌華私墅」高端度假別墅群到「鄭家莊」古色古香的閩式建築。

「澎澄飯店」位於「馬公市」馬公南海碼頭第一線，該碼頭是往來澎湖群島的交通要道，交通相當便捷，「澎澄飯店」外觀設計融入漁港特色及澎湖傳統文化，其中閩南風格的窗花更流露出漁島文化的設計巧思；「澎湖檸檬草無人旅店」則帶來簡約清新的風格，「澎湖檸檬草無人旅店」是一間新落成的度假公寓，因為住宿的報到及退房皆採自助服務而稱為無人旅店；「漫步白沙」位於澎湖縣「白沙鄉」，旅宿前方的沙灘曾是電影取景地，旅宿的2樓設計了一座瞭望台步道，重現電影中的木棧道氛圍，旅人在上面漫步可以近距離欣賞海景，成為拍照打卡的夢幻景點。

今年澎湖花火節的第2場離島場將再度登陸七美島，位於澎湖縣的「七美鄉」散發著樸實之美，寧靜的巷弄間處處可見澎湖傳統建築，位於「七美鄉」中央的「鄭家莊」是一座擁有百年歷史的閩式建築聚落，傳統的建築在翻修過後，保留了古老的木製門窗並提供簡約的設備，讓旅人可以在不受現代設施干擾的環境下享受溫暖的住宿氛圍。

澎湖縣「湖西鄉」的許家村，是澎湖第一座彩繪壁畫村，村落中的矮牆被彩繪成充滿菊島特色的壁畫，穿越村落小徑往潭邊漁港碼頭方向前行，便可抵達「頌華私墅」，這是澎湖首座高端度假別墅群，一座座白色獨棟別墅群緊鄰湛藍的海岸線，每棟別墅設有獨立戲水池和廚房空間，讓旅人可以在私密的空間中獨享陽光與海景。

「夢幻西嶼28.5」旅宿擁有夢幻的城堡外觀，來到「西嶼鄉」的旅人也別忘了到訪鄰近的跨海大橋、二崁聚落、西嶼西臺等知名景點，在離塵忘憂的環境中盡情享受菊島時光。

除了欣賞美麗的花火節，跟瘋買迪士尼周邊商品，澎湖在地活動也吸引許多旅人搶先預訂，除了可以跟旅宿業者下單，也可以在活動平台Klook預定。

澎湖最受歡迎的打卡行程有「法國進口帆船花火之夜」直接搭乘豪華帆船享受海景第1排的海上煙花之旅，隨手都能拍出意境美照，限定8至12人；「澎湖海面SUP迎絕美日出與日落」，SUP體驗絕對是打卡決勝點，澎湖夢幻之地「山水沙灘」徜徉在日出或夕陽時刻，感受SUP之美。

熱愛浮潛一族也可以預訂「珊瑚礁忘憂島1日遊」，可在世界級的浮潛點盡情探索豐富的海洋生態、魚群和七彩珊瑚礁，還有各式水上活動；「澎湖藍洞1日遊」跳島行程，一次探訪眾多人氣景點，旅客可親臨澎湖藍洞，體驗大自然精心雕琢的藍色仙境，或造訪東吉八卦山，欣賞海天一色的百萬美景，其中還有情侶必拍的雙心石滬，「 東海無人島跳島1日遊」則可在「台版馬爾地夫」美稱的澎澎灘體驗多種活動，包含透明獨木舟、海上拖曳傘等，享受飛上空中享受翱翔天際的快感，更以不同視角俯瞰澎湖迷人的蔚藍海岸線。搭上露營熱潮，也可以選擇不同的旅宿體驗「覓海灣露營車體驗」，另有「帆船自駕」等活動體驗。

澎湖首座大型購物中心澎坊Pier3「3號港」也特別攜手野獸國，即日起加開期間限定商店，眾多迪士尼100週年獨家限量聯名商品只在「3號港」才買得到，期間限定商店主打多款迪士尼百年獨家限定商品，其中包括全球獨賣的米奇米妮手比愛心花火限定款公仔，有別於官方紀念版，米妮與米奇公仔本體顏色增添七彩亮粉，就像花火綻放的美麗瞬間，還有6款大人小孩都喜愛的迪士尼獨家授權可愛圖案服飾，及逗趣的皮克斯跳燈公仔服飾組，全部限量販售不到400組，預計5月中陸續到貨。