第九屆公司治理評鑑結果27日公告，共有1,662家接受評鑑，排名前5％共46家。值得關注的是，自評鑑開辦已來共有台積電、聯電、裕隆、中華、統一超、信義、遠傳、台灣大等8家連九年排名前5％；另有台泥、富采、緯穎、聯詠、大聯大、聚陽、兆豐金、創意、中租-KY等9家為本屆新入列評鑑前5％。

證交所指出，第九屆公司治理評鑑評核工作業已完成，共有928家上市公司及734家上櫃公司受評，合計1,662家。依得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司評鑑結果。

為利外界了解受評公司在其所屬產業表現，並依循「公司治理3.0-永續發展藍圖(2021-2023)」，另將「金融保險類（共42家）」、「市值100億元以上之電子類（共206家）」、「市值100億元以上之非金融電子類（共230家）」及「市值50億元以上至100億元類別（共288家）」等四大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中表現。

透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善之公司治理措施，111年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如2月底前申報年度財務報告之公司家數為255家，較110年增加29％；於股東常會提供英文版開會通知共1,198家、英文版議事手冊共942家、英文版股東會年報共869家，成長幅度分別為10％、10％及8％；編製永續報告書之家數為685家，較去年成長17％。

證交所表示，除了量化指標外，評鑑系統也持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。

證交所與櫃買中心預計將於6月初舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5％（上市、上櫃公司家數分別為46家及37家）及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％公司（上市、上櫃公司家數分別為8家及6家），並將評鑑結果公布於公司治理中心及證基會網站。