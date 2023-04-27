國民黨台北市第四選區（港湖區）立委初選，日前在協調會後定調採全民調進行。而爭取提名的前立委、台北市議員李彥秀27日出席國民黨立院黨團記者會時，表示「黨員聲音要尊重」引發各界聯想。對此同樣有意爭取提名的議員游淑慧則表示，聽不懂資歷深的老前輩講話繞來繞去、繞了500圈，現在都定案再來五四三，實在沒意義。

游淑慧下午在議會接受媒體聯訪，被問到李彥秀稱要尊重黨員聲音，卻說沒有要黨員投票，意見是否前後矛盾，要推翻全民調？游淑慧說，李彥秀陣營在協調會現場也是這樣說，所以她搞不清楚李的爭議是什麼。「我比較聽不懂資歷深的老前輩講話繞來繞去、繞了500圈。」游淑慧說，現在定調就是全民調，黨員也可能接到電話，如果李彥秀覺得黨員權益很重要，是不是建議總統候選人初選要不要黨員投票？

至於針對李彥秀稱自己是民進黨立委高嘉瑜最強勁的對手，游淑慧則酸「她是高嘉瑜打敗過的對手，倒是無庸置疑。」游淑慧說，國民黨最重要是百花齊開，而不是一個人什麼位子都要選，李彥秀把議員、立委還有議長通包，去年國民黨青年選將張煥霖，不敢挑戰初選就退，「今年我會走到底，輸贏不論，但要打破地方政治勢力長期把持的僵局」。

游淑慧說，大安區初選方式鍾沛君跟羅志強也是採全民調，李彥秀一直不敢說，但話裡又好像要黨員投票，但她認為黨員投票已變成落伍機制，可能有些人覺得對自己有利捨不得放，「就像魔戒一樣，這確實是一個退步的機制，何必為了顧全少部分人的政治利益，而硬要把制度保留下來呢？」