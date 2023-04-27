Tiffany & Co.紐約Landmark旗艦店開幕，品牌代言人蓋兒加朵出席剪綵，開心分享在Tiffany紐約旗艦店的咖啡廳享受「第凡內早餐」。（Tiffany & Co.提供）

於1940年落成的Tiffany & Co.紐約Landmark旗艦店，是曼哈頓最大的精品店之一，也是引領時尚流行的世界地標。最讓人印象深刻的莫過於奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）在電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）中，佇足在紐約旗艦店櫥窗前吃著早飯的場景，迄今仍讓人津津樂道。

蓋兒加朵身穿褲裝搭配HardWear系列長項鍊，帥氣十足，她在IG分享：「我擁有一個美好的早晨，因為我在全新開幕的Tiffany & Co. 旗艦店享用了早餐。」，以此呼應當年電影的場景。

今年全新裝修落成的Tiffany & Co.紐約Landmark旗艦店，在傳統與現代、過去和未來、低調與高調之間取得了平衡，保留了入口旋轉門上方的阿特拉斯雕像（Farnese Atlas）和時鐘，藉此向原建築設計致敬，內裝則全面更新，由當代傳奇建築師Peter Marino操刀，並邀請設計師Shohei Shigematsu與其領導的OMA團隊進行擴建計畫，在現有建築上方增添三層樓，打造結合珠寶和藝術的綺麗世界。

Tiffany & Co.一樓珠寶的展示空間。（Tiffany & Co.提供）

7樓是Tiffany & Co.高級珠寶的展示空間。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany & Co.紐約旗艦店的影像牆面開啟時，投射中央公園和曼哈頓天際線壯闊全景。（Tiffany & Co.提供）

Landmark旗艦店共有十層樓，集結Damien Hirst、Rashid Johnson 、Anna Weyant等藝術大師創作的40件藝術作品，其中《潛水鐘與蝴蝶》獲得金球獎最佳導演Julian Schnabel創作的油畫，巴西藝術家維克穆尼茲 (Vik Muniz)設計的花卉壁紙，以及Daniel Arsham創作的銅雕像，將藝術完美融入空間當中，更添品味。

旗艦店陳列藝術品，包括以《潛水鐘與蝴蝶》獲得金球獎最佳導演Julian Schnabel創作的油畫。（Tiffany & Co.提供）

陳列三樓的Daniel Arsham創作的銅雕像，將藝術完美融入空間當中，更添品味。 （Tiffany & Co.提供）

旗艦店的一樓空間開拓寬敞，陽光透過天窗照射，抽象多切面的天窗耀眼輝煌，致敬Tiffany鑽石之王的權威地位，一樓展區大片鏡面影像牆面，開啟時投射中央公園和曼哈頓天際線壯闊全景，鑲木地板則呼應1940年代的原始設計，全新打造的Tiffany & Co.時鐘也與阿特拉斯雕像（Farnese Atlas）雕像相呼應，坐落於一樓。

巴西藝術家維克穆尼茲(Vik Muniz)設計的花卉壁紙。（Tiffany & Co.提供）

位於旗艦店正中央的旋轉樓梯，則是美麗的焦點，透明波浪型欄杆裝飾水晶，靈感來自Elsa Peretti設計的珠寶作品，從3樓一路連結到8樓，從8樓俯看而下，樓梯旋轉的線條勾勒一幅美麗景緻，位於8樓和9樓的博物館和展覽空間，則不定期舉辦展覽。

Tiffany & Co.紐約旗艦店的中央是一座旋轉樓梯，俯看而下，猶如一幅美麗畫作。（Tiffany & Co.提供）

為了歡慶紐約旗艦店重新開幕，Tiffany也推出多款獨家珠寶，其中一件主石逾106克拉白鑽的鑽石項鍊，主鑽來自南非波札那，以Tiffany原創的82個刻面枕形明亮式切割，致敬品牌傳奇黃鑽項鍊

為了慶祝開幕，Tiffany推出主石逾106克拉白鑽的項鍊，主鑽來自南非波札那，致敬品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany & Co.與藝術家Daniel Arsham合作設計純銀工具箱，融入經典Tiffany藍元素。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Diamond，另有來自Tiffany Setting訂婚戒的限量家居用品和眼鏡，以及藝術家Daniel Arsham為旗艦店打造開幕限定的銀製工具箱。

Tiffany & Co.也在此打造Blue Box Cafe咖啡廳，是逛完旗艦店後絕不能錯過的壓軸，咖啡廳邀請紐約米其林主廚Daniel Boulud設計季節性日間菜單，包括早餐與茶飲，詮釋Tiffany令人夢寐以求的美食饗宴，體會「第凡內早餐」的奢華品味，內有舒適私密的私人包廂和充滿裝置藝術設計的酒吧。

Tiffany & Co.首席執行長Anthony Ledru表示：「第五大道Landmark的重啟是我們品牌重要的里程碑。作為Tiffany新時代的象徵，Landmark不僅是珠寶店，更是一個文化中心，呈現華麗建築、卓越服務和先進的藝術與設計。Tiffany & Co.將為全球精品樹立新的標竿。」