美元一直霸居全球貨幣龍頭，不過近期去美元化浪潮持續向全球蔓延！特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再對「去美元化」發表看法，他指出，如果將一種貨幣「武器化」的次數足夠多，其他國家就會停止使用它。

商業內幕（Business Insider）報導，隨著拜登政府將美元武器化，泰國、菲律賓等美國盟友也開始對去美元化感到興趣，而歐洲也在積極削弱美元霸權地位，法國總統馬克宏近日曾對歐洲過度依賴美元提出警告。

馬斯克25日發推文表示，如果將一種貨幣「武器化」的次數足夠多，其他國家就會停止使用它。

報導指出，馬斯克可能將對美元需求下降，歸咎於美國對俄羅斯等國祭出金融制裁，而將美元武器化，尤其凍結別國美元儲備或是威脅剔除環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之外。

此前，馬斯克曾在推特回應「美元正失去國際儲備貨幣地位」話題，他直言，美國政策過於強硬，促使其他國家都想放棄美元，並稱美國政府開支過大，迫使他國承受美國的很大一部分通貨膨脹。

去年爆發俄烏戰爭後，美國對俄羅斯採取金融制裁，並將俄國踢出SWIFT交易系統，在加速去美元化之下，人民幣成為主要替代貨幣之一；此外，大陸和巴西日前達成協議，雙方將以本國貨幣進行貿易結算，不再使用美元為中間貨幣。