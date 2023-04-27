許多人都十分關心自己的財運，大陸星座專家「莫小奇」分享，牡羊座、金牛座和天秤座在5月份的財運最旺，不但有升職加薪的的機會，如果有在經營副業、兼差打工或投資理財的人，也可以從中獲得不少收入與利潤，一定要好好把握這千載難逢的運氣，不要讓機會跑掉了。

▎牡羊座

牡羊座在5月份的財運會大幅提升，尤其是木星進入你們的第2宮（財帛宮）後，更是一段財運旺到爆炸的時期，無論升職加薪或副業收入都沒有問題；不過牡羊座還是要注意，由於現在正值水逆期，不要總是想著買東西，有時間就專心打拚，才不會讓賺來的錢又花出去了。

▎金牛座

前陣子苦哈哈的金牛座，到了5月終於可以鹹魚翻身了，即將迎來一波財運小高峰，你們在工作中累積的能力終於得到凸顯，最近不但有機會收到加薪通知的好消息，如果你們夠勤奮的話，還會有許多打工、兼差的邀請找上門，可以抓住的機會就千萬不要錯過。

▎天秤座

到了5月木星即將進入天秤座的偏財宮，這是一次千載難逢的機會，無論投資理財，還是兼差副業，只要放手去做，最後的結果都一定不會太差，財富已經主動來敲門，接下來的發展就全都掌握在你們的手中。