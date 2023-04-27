炎亞綸擔任班底的實境節目《嗨！營業中》日前爆全員出走，他今（27日）出席艾德懷斯啤酒快閃店活動時，坦承確實有遞出辭職信，但證實仍繼續加入第2季拍攝，接下來想爭取當店長，「雖然我膝蓋不行，但其他人是血糖太高，或是腰不好。」自認算是成員中健康的。

首季店長由鬼鬼擔任，過去曾和炎亞綸在溝通上有過爭吵，第2季若當店長，是否會與鬼鬼鬧翻？他笑喊「不可能」，表示一家店裡面，店長最容易跟主廚吵架。

炎亞綸證實仍繼續加入《嗨！營業中》第2季拍攝，接下來想爭取當店長。（鄭宜熏攝）

炎亞綸還說起近期曾酒後失憶，請大家看《嗨！營業中2》就會知道，「過程就會出現喝醉失憶的畫面」，他還透露這次節目如願到海外取景，所以才會開心到喝太多。

被問到韓團ASTRO的文彬家中身亡，炎亞綸因為合作過，突然哽咽，並說本來有跟他約好，他到台灣要帶他吃美食，大家還是適時地釋放壓力較好。他自己紓壓的方式則是健身。

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