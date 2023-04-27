藍營徐巧芯VS費鴻泰的激烈黨內初選剛落幕，南港內湖立委的競爭也熱烈展開，國民黨台北市議員游淑慧和李彥秀拚出線，網路上演隔空交火。游淑慧分享跑行程時，一位一直支持國民黨的長輩，看到她和李彥秀都在，主動分別拉起她們的手放在一起，然後笑咪咪說：「很好啊，你們一起進步！」她感動強調，這就是黨內初選，一定有磨擦有火花，但好在有很多愛護她們的支持者會扮演黏著劑，在初選之後讓她們團結一起。

游淑慧今(27日)在臉書以「黏著劑」為標題提到，剛剛在一個告別會的現場，一位一直支持國民黨的長輩，看到她和李彥秀都在，主動分別拉起她們的手放在一起。然後笑咪咪地說：「很好啊，你們一起進步！」她心裡感動、當下也說：「希望5／10日宣布人選的當天，會長也能再次拉起我們的手，然後我會和彥秀姊一起喊『下架民進黨！』」

游淑慧直言，這就是黨內初選。只要競選，一定有磨擦、有火花，但好在有很多愛護她們的支持者會扮演「黏著劑」，在初選之後讓她們團結一起。不只港湖如此，松信更是如此，她知道有許多黏著劑的角色正在努力著。「初選，只是為了找出一位最好的人選！」

游淑慧近日勤跑初選行程，昨(26日)也在臉書分享趣事，當天早上9點40分記者來電：「請問早上有沒有拜票行程？」她說：「我已經跑完3個了耶！」