樂天桃猿26日做出球員異動，將打擊近況不俗的林立降二軍，總教練曾豪駒表示，林立是右手掌揮棒受到擠壓腫脹，目前他還需要做治療，因此先隨一軍練習，待能訓練、比賽後再到二軍做調整。

林立去年斬獲多項個人獎項，並獲選年度最有價值球員，今年開季賽程經過約4分之1，林立打擊手感逐漸升溫，目前3成61暫居打擊排行榜並列第2，22支安打、3發全壘打並列第一，無奈手掌舊傷影響，讓他必須要先離開一軍戰線。

至於林立留下來的二壘空缺，曾總期待去年交易過來的楊晉豪能夠補上，「他昨天也有不錯的表現，希望可以頂上。」今天桃猿在主場「開箱」新洋投雷法，楊晉豪繼續擔任二壘手、打第3棒。

曾豪駒指出，雷法算是屬於控球好、穩定且有一定壓制力的投手，今天初登板不會有投球數限制，「他在二軍已經有投到一定的局數羽球數，希望他能把好的東西展現出來。」

另外，先前因為心臟出現狀況的洋投霍爾，目前仍尚未接受更近一步精密檢查，但他都有隨球隊練習，曾豪駒說：「他目前都是進行輕量訓練，不會有太大運動量，目前歸期未定，要等檢查完後才會有進一步答案。」