勞動節連假間與開工日是超商咖啡熱賣之際，據門市數據顯示，現煮咖啡業績成長可達2成，而風味現煮茶飲也是新市場，占整體現煮飲業績5％，接近夏季更是旺季，現業者就推珍珠奶茶、新品咖啡等拉抬買氣。

OKmart「大杯焙茶拿鐵」55元，出示優惠截圖只要39元。（OKmart提供）

OKmart推OKCAFE茶拿鐵新口味，日本「焙茶拿鐵」選用鹿兒島所產的焙茶粉，入口有天然蜂蜜氣息，加入鮮奶後更順口；另有「錫蘭紅茶拿鐵」，嚴選唐寧茶的錫蘭紅茶葉，口感溫潤順口，香氣濃郁，5月1日前只要至OKmart 臉書粉專截下優惠圖片，至門市買焙茶拿鐵並出示，即享39元嘗鮮價。

萊爾富限時大杯美式與大杯拿鐵，第2杯只要10元。（萊爾富提供）

萊爾富29日至5月2日祭出現煮咖啡下殺5折起好康，Hi Café大杯特濃美式以及大杯特濃拿鐵，同品項買20杯送20杯優惠，且不限冰熱，最多直接現省1300元；同一時段，門市還有大杯美式與大杯拿鐵，加10元即可多1件優惠，大杯美式平均單杯不到28元。

全家推全盈＋PAY限定優惠，28日至5月1日用全盈＋PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋、Let’ s Café大杯特濃美式、特大杯私品茶-燕麥奶紅茶買1送1好康，APP隨買跨店取則有Let’s Café限時66折起活動，包含大杯經典拿鐵14杯510元等。

7-11即日起至5月1日推CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」、「珍珠奶茶」任選第2杯10元。（7-11提供）

7-11於2019年打造「CITY PEARL」全新珍珠品牌，陸續推黑糖珍珠、大白玉珍珠及原味黑珍珠共3款，並延伸至7款暢銷飲品，即日起至5月1 日CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」、「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠。