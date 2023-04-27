中國大陸外交部發言人毛寧27日主持例行記者會。針對美韓發表《華盛頓宣言》，成立「美韓核磋商小組」機制、對韓國提供延伸威懾，並傳美國擬向朝鮮半島附近海域機動部署戰略核潛艇。毛寧對此強調，中方堅決反對。

《北京日報》用戶端在大陸外交部記者會提問，據報導，美東時間26日美韓發表《華盛頓宣言》作為韓國總統尹錫悅訪美成果文件之一。宣言稱，美將通過擴大美韓核危機磋商、新增美韓軍事訓練和模擬演習、成立「美韓核磋商小組」機制、擴大半島周邊美戰略資產出動等升級對韓提供「延伸威懾」。消息人士稱，美擬向半島附近海域機動部署戰略核潛艇。中方對此有何評價？

毛寧回應指出，美方為實現一己地緣私利，置地區安全於不顧，執意在半島問題上借題發揮，製造緊張。美方的做法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞核不擴散體系，損害他國戰略利益，加劇半島緊張局勢，破壞地區和平穩定，與半島無核化目標背道而馳。中方對此堅決反對。