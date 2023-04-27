台北股匯市雙漲，台股反彈收紅，大盤指數終場收15411.49點，上漲36.86點，成交量2023.78億元，三大法人賣超121.37億元，外資及陸資賣超128.37億元。匯市方面，隨美元指數回檔，外資熱錢回流，新台幣早盤開始一路偏升，但尾盤外資匯入力道縮手，升幅應聲收斂，終場僅小升1.5分。

根據央行統計，市場避險情緒增溫，美元指數雖小幅回檔0.08％，但持續支撐在101之上，主要亞幣27日升貶互見，新台幣升值0.05％最強，新加坡幣小升0.02％，日圓回貶0.25％、韓元貶值0.13％、人民幣貶值0.05％。

匯銀主管表示，外資早盤偏向匯入，加上鄰近月底出口商賣壓出籠，兩大因素下，新台幣早盤就升回30.6元字頭，但外資操作上不像昨日是整日都一致性匯出，午盤後部分外資轉向匯出，雙向操作下，新台幣升幅收斂，但由於出口商賣壓頗重，新台幣終場升值作收。

但匯銀主管強調，銀行業風波相關議題尚未完全消失，短線美元指數偏弱，後續就看明日美國公布個人消費支出物價指數（PCE）狀況，數據好壞將牽動外資走向，不過，由於市場對銀行業擔憂再起，整體匯市避險意識高升，美元即使偏弱但低檔有撐，短線來看資金仍是偏匯出，亞幣近期承壓，新台幣預估繼續偏弱，緩貶至30.8元心理關卡的方向未變。

外匯交易員也提到，市場也關注明日日本央行（BoJ）說法，聚焦日本貨幣政策是否調整，市場猜測日本央行可能暫時不會調整，或是通膨達到一定目標後才會進行調整，相關說法揭曉後，也將牽動日圓後續升貶格局。