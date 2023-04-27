沃旭能源表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約包含變電站主建築施工採用預鑄工法，強化品質環安衛管理，和345kV超高壓變電站電力系統，以連接至台電電網。為建置變電站，沃旭能源已獲得彰濱工業區的土地租賃權和建設許可，後續將逐步進行相關工程。

此項合約是繼沃旭能源上月底做出大彰化西南第二階段及西北離岸風場最終投資決定後的又一重要進展，將由台灣汽電共生公司100%轉投資的子公司星能股份有限公司 (Star Energy)負責執行陸上變電站及輸電系統的工程、採購及施工統包。