聯華食品大火釀7死，一名在大火發生當日才第一天上班的40歲女移工慘遇火劫，被救出後傷重收治在彰化基督教醫院，經過50分鐘的CPR、4次的電擊並且緊急使用葉克膜，連兩日升壓劑都是還是用到最高的，狀況仍非常危急，下午因多重器官衰竭搶救無效不治，原本該位女移工連健保卡、居留證都還沒拿到，但院方替她完成追溯加保取得健保身分，目前這起火警已經造成8死。

據了解，這名印尼籍女員工事發前一晚才抵達台灣，當天由仲介公司載往聯華食品彰化廠，隔天就到工廠報到上班，連健保卡、居留證都還沒拿到，沒想到就出事了，而意外發生後，該名印尼籍女員工被送到彰基醫院，隨即聯繫衛生福利部中央健康保險署，替她完成追溯加保取得健保身分。

彰基院長陳穆寬表示，醫院收治該名女移工後，沒有顧慮太多當下就先救人，因為女移工送抵醫院時情況相當危急，因此治療恐怕得付出相當代價，不過聯華食品公司拜託醫院搶救，更允諾龐大醫療費公司會負責到底。

陳穆寬說，原本醫院想先用彰基社工部貧病醫療基金支付，但考量沒健保身分龐大醫藥費可能對移工家屬造成打擊，因此主動聯繫健保署中區業務組幫忙，找到該仲介公司提供相關資料，最終健保卡在昨天下午5點40分送抵彰基。

這名40歲女性移工在火場吸入大量的濃煙一氧化碳中毒，送到員林基督教醫院的時候已經呈現OHCA、心跳停止，在員基時經歷4次次電擊、插管及CPR 50分鐘，甚至置放葉克膜後，緊急轉送彰基醫學中心治療，在治療的過程中，發現一氧化碳中毒的情況相當嚴重，在火塲已經有嚴重的腦部缺氧病變，進而引起多重器官衰竭；今（27）日中午的時候狀況就有變差、心跳減緩，下午的時候，這位病人仍然搶救無效不幸過世，醫護人員都相當的難過與不捨。