嘉義縣番路鄉第2選區鄉民代表林朝新，去年九合一大選當選代表，但他因為酒駕案被判2個月徒刑未執行，登記參選，資格不符，被檢方提起當選無效之訴，嘉義地院一審判決他當選無效。

林朝新於去年8月31日登記參選嘉義縣第22屆鄉鎮市民代表選舉番路鄉第2選區鄉民代表時，因酒駕案觸犯公共危險罪，經法院判處有期徒刑2月確定，尚未執行，但他仍在嘉義縣選委會完成登記，並取得參選權。

嘉義地方檢察署檢察官依《公職人員選舉罷免法》第29條第1項及第121條第1項規定，認為林朝新被判處有期徒刑確定，尚未執行，也未獲緩刑宣告，參選資格不符合規定，因而對他提訴當選無效。

林朝新抗辯指出，選罷法第26條、第29條第1項及第121條第1項規定，侵害人民參政權，違憲，且他是依法向嘉義縣選舉委員會登記參選，經認定具有候選人資格，並經民意選舉而當選。

法官審理認為，林朝新登記參選是自行填載候選人登記申請調查表，表明無涉選罷法及相關法規，縱使嘉義縣選委會對其候選人消極資格的審查認定有誤，也不值得保護。因而法官判決林朝新當選無效。全案可上訴。