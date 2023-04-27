泰山食品廠為了經營權之爭，公司派、市場派紛爭不斷，竟把警方也拖下水！泰山27日再度發布聲明表示，劉偉龍董事向警方宣稱，杜英達獨董遭到恐嚇，要求警方帶杜獨董去做筆錄。甚至國寶集團總裁朱國榮也現身在樓下超商，在場警察還紛紛起身致意；盼望地檢署、警察機關明察，切勿因烏龍爆料，未持法院搜索票，即任意阻撓正常公司會議，以免成為市場派惡意併購的幫凶。

針對泰山不斷對外放話，刑事局下午再度嚴正重申，絕不會介入公司企業內部紛爭。

刑事局表示，近期警方就竹聯幫明仁會春酒事件，及新北市土城區弘仁會當鋪槍擊事件，針對黑道幫派正如火如荼展開掃蕩行動中，本案是當日收到有黑道危害的報案，遂派員前往查察，等到釐清並確定無安全顧慮後，警方即離開現場。

據了解，警方到場後，劉男表示杜男在會場內，可能遭受威脅控制不敢說實話，所以劉男帶杜男到樓下超商，警方在超商內詢問杜男是否有遭到恐嚇，杜男否認還表示與對方是好朋友，警方見沒有危害遂起身離開，朱國榮剛好此時抵達，絕非起身向朱國榮致意。

警方表示，掃黑為當前重點工作，警察機關接獲有黑道幫派情資，或有人身安全遭脅迫危害等情事，就應到場處理，以防止危害發生。警方對於民眾報案均秉持勿枉勿縱原則，積極查處，另報案人如有報假案或有誣告情事，警方絕不寬貸，也會追究到底。