七大工業國組織（G7）和歐盟，去年12月宣布俄油限價措施。基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）研究發現，雖然禁令對俄羅斯出口有明顯打擊，但觀察俄主要港口，仍有石油以高於上限的價格出口，同時還使用歐美航運及保險服務。

商業內幕報導，西方去年12月5日宣布，限制俄油售價在60美元，並於今年2月針對俄羅斯精煉石油產品實施價格上限。根據新規，若無法遵守限價，則無法使用任何歐美航運、保險等相關服務。

但基輔經濟學院發現，俄羅斯東部主要港口Kozmino，有95%的石油出口都超過價格上限，其中一半以上，都使用西方提供的航運、保險服務。而阿拉伯聯合大公國、新加坡和香港是第一季的主要買家。

因此基輔經濟學院呼籲，有必要執行更嚴厲的制裁措施。值得一提的是，近幾個月國際油價下跌，也使俄羅斯出口價格走低，但隨著OPEC+決定日減產115萬桶，預期將提振莫斯科的收入。

研究人員表示，「油價每桶每上漲1美元，就能為俄羅斯增加27億美元收入」，因此研究團隊認為，需要進一步壓低價格上限，盡可能不斷壓縮俄羅斯出口收入。