為備戰第 33 屆巴黎奧林匹克運動會，提供代表隊最完整的後勤支援，教育部體育署、中華奧會及國訓中心共同籌組「後勤支援考察團」，已於4月15日到23日前往法國巴黎實地考察，藉此瞭解及評估奧運期間設置後勤工作團，與部分單項運動代表隊中繼站的需求性及可行性，考察期間同時拜會巴黎奧運籌委會並蒐集賽會相關競賽資訊，並與駐法國台北代表處及僑界進行座談商討參與協助支援事項等，以作為後續提供代表團各項組團事務和後勤支援作業更完善的規劃參考。

體育署27日表示，由於2024巴黎奧運籌委會針對各國前往巴黎參訪奧運競賽場館有諸多規範，包括參訪時間限定在今年3月到明年2月期間，最多僅能參訪2次，且正式參訪競賽場館數量限制6個以內，加上選手村至多7個，同時參訪競賽場館每次人數限制至多8人。

因此，考量目前競賽場館多為使用現有場館、搭建臨時場館或尚於修建中，為能提早規劃賽會期間於選手村外設置支援駐點，評估規劃後勤支援方式及可行性，本次考察以蒐集最新賽會籌備資訊及規劃後勤支援為主。

體育署補充，本次考察首要任務除在巴黎奧運期間設置工作團強化後勤支援外，與巴黎奧運籌委會代表會談過程中，籌委會表示百分之80競賽場館與選手村的車程距離皆在30分鐘內，若從選手村搭乘接駁車及使用賽會專用車道則無須安檢，可直達競賽場館。本次考察同時也就當地交通、膳食、洗衣、防護及安全性等面向蒐集相關資料，提供我國後續組團作業及整體評估考量。

為了解競賽場館座位位置及區域動線概況，考察團亦實地勘查羽球、射箭、柔道、跆拳道、舉重、桌球、網球、拳擊、體操、划船、輕艇、馬術、自由車、高爾夫等14個運動種類競賽場館及選手村等地點，以提供培訓隊掌握競賽場館資訊；巴黎奧運籌委會表示，選手村將於明年7月18日巴黎奧運開幕前8天，正式開放各國選手入住，同時各競賽訓練場館亦將依各項目賽事前7天開放提供各國代表隊進行賽前訓練，其中舉重、霹靂舞、角力、籃球、擊劍及現代五項等6個競賽種類的訓練場館則直接設置於選手村內。

本次考察行程中與駐法國代表處及法國僑界代表進行座談，除說明考察目的與組團作業準備外，也與其商談參賽期間可協助支援相關後勤準備事務，包括後勤膳食支援、交通協助與籌組僑胞加油團等事宜，俾利於比賽期間提供立即性的後期支援，共同協助選手爭取最佳成績。

體育署表示，感謝駐法國代表處及僑界對本次考察行程的支援及協助，未來將持續蒐集競賽資訊，強化點線面後勤規劃，完善後勤支援佈署，使選手專心備戰無後顧之憂，並以穩健步伐邁向2024巴黎奧運，全力為國家爭取最高榮耀。

2024巴黎奧運賽前考察團，為強化後勤支援，支援代表隊全力備戰， 教育部體育署副署長洪志昌（中）、競技運動組組長藍坤田（左）、科長周德倫（右）說明考察團此行收穫。（體育署提供）

2024巴黎奧運場館位置圖。（巴黎奧運籌委會提供）