桃園去年1年有8442件消費糾紛，不成功比例超過4成，議員直指僅5位消保官，間接影響調解品質，且業者常拒不出席，但調解通知無強制力，消保官成無牙齒的老虎，法務局長賴彌鼎說，針對不配合的廠商實施行政調查，至今已稽查34件，且市府還有19位調解委員，全力協助民眾，另外消費糾紛前5名業者都會公告，提醒民眾注意。

議員錢龍說，桃園去年發生的消費者爭議申訴案件高達8442件，其中高達45％調解不成立，失敗態樣又以被申訴業者不出席調解協商為大宗，突顯業者對消費者不友善、對消保官不重視，要求法務局加強宣導民眾消費知識、減少陷入消費爭議，也應提出積極作為，擴大公告不友善業者名單及消費爭議類型，更跨局處加強行政調查，清查業者在文化、契約、流程或服務內容有無缺失或瑕疵，務必超前部署，保障消費者權益。

議員黃婉如說，不肖業者根本不把消保官放眼裡，收到調解書卻兩手一攤擺爛，拒絕出席調解，留消費者和消保官苦等，要求法務局拿出魄力，不要讓消保官或調解委員變成沒有牙齒的老虎，她和議員徐其萬都感嘆協商不成最後都只能轉赴法院訴訟。

議員林政賢則說，近年來交友服務所引發的消費糾紛屢見不鮮，每年發生案件數量高達300件以上，其中9成為年齡介於20至30歲年輕人，涉及的金額從5萬至30萬元不等，強烈呼籲法務局加強相關宣導，提高大眾的法律意識。

議員陳雅倫則感嘆法律服務的頻率不足、時段不對，因應工商業社會，應增開夜間法律諮詢嘉惠上班族，議員張曉昀、李宗豪呼籲師法新北建置線上預約系統，讓民眾不用在現場苦苦排隊等候。

議員張肇良則諷刺，各議員紛紛提供法律諮詢，甚至1周辦3天，突顯桃市府法律服務不足，「議員服務處都要變律師事務所了！」議員徐玉樹建議法務局建立律師公會和議員服務處的媒合平台，讓市民能就近諮詢。

法務局長賴彌鼎說，兩造雙方都到場才能進行調解，若沒到場、各自堅持立場、沒有共識就會不成立，坦言除非修法，否則調解通知沒有強制力，但市府可以對廠商祭出行政調查，查核文書資料針對違規處裁罰，若拒不提供也能開鍘，去年10月至今已稽查34件行政調查，絕不會放任業者兩手一攤，也會協助申訴人法律諮詢，到法院爭取權益。他也提到，祕書處正盤點全府空間規畫，6月30日起會調整到1樓更便利民眾諮詢。

消保官則指出，消費爭議前3名為房屋677件，線上遊戲546件、運輸（外送平台訂餐）540件，共同特色是損害範圍或金額舉證不易，消費者和業者各執一詞互不相讓，導致消保官和消費爭議調解委員的協商妥處率45.7％及調解妥處率32.9％無法提高。

消保官說，但涉及定型化契約者都能介入調查，像是汽車智能設備安全性調查、「非常玩家 環島優惠票券」行政監督調查、雲豹職業籃球賽門票黃牛行政監督調查、孩童用餐收費方式行政調查、電商平台免責聲明行政調查、極限健身中心停業案行政調查、光之迴廊塔位行政調查及魔獸未出賽行政調查等，消保官將持續強化此類型案件處理，不會讓不肖業者藉口託詞迴避出席協商會議而有僥倖心態。