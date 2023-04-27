資深狗仔葛斯齊今（27日）在臉書發文，驚爆「有名金鐘獎某節目最佳主持人得獎者正在搞婚外情」，本來想給對方半年時間改過自新，但卻「變本加厲」偷吃，讓他決定今晚開直播公開證據。

葛斯齊之前就曾透露該名主持人不是曾國城也不是廖科溢，並稱他「髮型很特別」，主持的節目並非一般娛樂類型，今他就在臉書預告晚上會直播，並表示紙是包不住火的。

他本來想給對方半年時間改過自新，「但你不僅苟且偷生還變本加厲！我不鎚你還有道理嗎？！」葛斯齊更表示「4月我也在直播再度警告，甚至特徵幾乎全爆了，但就是不點你的名字，只因心裡掛念你有家庭。你已經有前車之鑑廖科溢在眼前，卻不引以為戒，大頭依然管不住小頭」，並要對方趕快替自己的道歉聲明打草稿。

對此，葛斯齊也向《中天新聞網》證實，該主持人就是46歲的薛紀綱（小兵），他老婆是兒童節目主持人王湘涵，兩人是演藝圈模範夫妻，如今被爆偷吃，他本人尚未回應，而老婆王湘涵聽聞後則是相當震驚，表示自己不知情此事。

薛紀綱和棕色短髮女子在夜店慶生。（圖／取自中天新聞網）

其實，薛紀綱之前就被《中天新聞網》直擊，在生日當天和一名棕色短髮女子過從甚密，兩人更手牽手過馬路，但身邊卻不見老婆王湘涵，對此，王湘涵表示當晚因為有課程所以沒有現身慶生，也有收到老公和友人的合照，表示兩人婚姻狀況正常，因此面對記者詢問，她也稱「有點混淆」。