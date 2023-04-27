竹北有建案附近道路破大洞，一輛特斯拉直接被吞沒，從地面1樓直接下降到地下1樓，遠東百貨竹北店小編隨即跟上時事，臉書發文貼出一張特斯拉照片，並附上文字：「我們的特斯拉在1樓，不在B1呦。」瞬間被網友讚爆，留言表示：「有夠哭！」

貼文短短1小時內千人讚爆，網友紛紛留言表示笑死：「小編好幽默」、「AI智慧城的停車位會自動下降到B1」、「明天整個1樓變成B1我都不意外」，也有網友替小編的勇氣鼓掌，但也擔心「會不會明天被查水表？」