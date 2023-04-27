遠百PO文「我們的特斯拉在1樓不在B1呦」 全網笑爆：有夠哭 18:172023/04/27 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北天坑吞掉一輛特斯拉，竹北遠百小編勇敢發文表示自家展售的特斯拉在1樓。（擷自竹北遠百臉書／邱立雅竹縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹北有建案附近道路破大洞，一輛特斯拉直接被吞沒，從地面1樓直接下降到地下1樓，遠東百貨竹北店小編隨即跟上時事，臉書發文貼出一張特斯拉照片，並附上文字：「我們的特斯拉在1樓，不在B1呦。」瞬間被網友讚爆，留言表示：「有夠哭！」 貼文短短1小時內千人讚爆，網友紛紛留言表示笑死：「小編好幽默」、「AI智慧城的停車位會自動下降到B1」、「明天整個1樓變成B1我都不意外」，也有網友替小編的勇氣鼓掌，但也擔心「會不會明天被查水表？」 #天坑 #竹北 #遠百 #特斯拉 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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