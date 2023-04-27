台江國家公園腹地廣，生態豐富，台江國家公園遊客中心沿鹽水溪岸打造1條2.2公里的單車與人行雙用步道，近日再與台南市交通局合作設置Ubike公共自行車站，遊客今後更方便騎著單車，沿河岸欣賞濱海的溼地生態與鹽田人文景觀。

許多遊客來到台江國家公園遊玩，都希望騎著自行車悠活欣賞台江生態，過去多數遊客搭乘遊覽車或開車到台江遊玩，缺乏自行車工具，加上四草大道附近車輛速度快，騎單車另有安全疑慮。

台江國家公園3年前規畫沿遊客中心東邊北汕尾水道，打造1條經過四草砲臺、大眾廟與綠色隧道的河岸綠道，遊客騎抵達大眾廟後，可再沿大眾路往東行約1.5公里至安順鹽場，參觀最近剛啟用的安順吉鹽故事館，了解安順鹽場歷史與過去鹽村的生活樣貌。

台江國家公園解說課表示，爭取步道設置過程曾多次與地主溝通，取得私人同意提供用地建置安全的自行車道。

今年初步道完工，沿途經過很多潮溝，需要搭橋，其中1座橋段使用玻璃底部平台，遊客可直接在橋上觀賞水中生態。

台江國家公園向台南市交通局爭取，在遊客中心旁設置1座Ubike公共自行車站，近日啟用，公共自行車站內停放6部共享單車。

四草大眾廟正爭取加設一處共享單車站，台江國家公園觀察使用率，考慮未來延續成環狀步道，遊客騎車從高腳屋造型的遊客中心出發繞一圈，可一覽台灣唯二的鹽水溪口與四草國家級溼地生態與鹽田人文景觀。