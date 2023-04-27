桃園市楊梅區網球場位於楊梅國中運動中心旁，民眾使用率高，由於建置超過40年，場地內環境與設施多項損壞，出現安全疑慮。楊梅區公所花費1300萬元經費全面修繕，經歷2年工期，27日完工啟用，除推廣網球運動外，盼提供民眾優質又安全的運動空間。

楊梅區公所說明，市府持續推動「體育大市」施政目標，提供完善運動場地供市民使用，除規畫新建新運動設施外，也補助各區公所施作槌球場、溜冰場等，營造多元運動環境。

桃園市楊梅網球場使用超過40年，環境與設備老舊，經歷2年工期改善，今日正式完工啟用。（楊梅區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

楊梅網球場建於1981年，至今已使用超過40年，目前屬楊梅國中管轄，桃園市楊梅網球協會經常借用場地，作球友訓練場地。區公所指出，網球場經多年使用，環境有多處損壞，不僅球場紅土嚴重流失，缺乏有效控制與收集機制，排水設施老舊導致積淤，灑水系統管線也老舊，還有球場斜率須改正、動線不良、照明設備不足等問題，場內設備與配置更是不符合規定。

楊梅區公所表示，多項損壞已影響使用安全疑慮，再加上該場地對身障人士不太友善，缺乏無障礙通道和設施。這次花費1300萬元經費施作改善工程，施作球場紅土、燈具與排水系統改善，並新設男女廁及無障礙廁所、新設灑水系統及監控和廣播系統等，2021年開始規畫設計，經歷2年多工期終於完工。

楊梅區長邱世源說，楊梅網球場以全新面貌再度和球友們見面，感謝市府重視楊梅在地體育發展，改善球場環境，以及市議員涂權吉、鄭淑方、周玉琴與李家興等人對預算的關注，後續此球場將轉交由區公所維護管理，後續再和楊梅網球協會合作，攜手促進場地使用率。