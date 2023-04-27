大陸央視新聞27日報導，針對近來熱點案事件謠言頻傳，大陸政法機關積極履職，協同宣傳、網信等主管部門，依法依規懲處網上造謠傳謠違法犯罪活動，堅決遏制網路謠言傳播，維護網路公共空間良好秩序。

據悉，在江西胡鑫宇事件中，針對個別自媒體帳號惡意編造「器官移植」「人體實驗」「熊貓血」「血衣」「碎骨」等謠言「蹭流量」「帶節奏」，以及杜撰虛假事實、製作虛假場景、炮製虛假錄音、拼接監控視頻、仿冒事件當事人等違法犯罪活動，大陸政法機關及時依法懲處，並依法依規對相關帳號採取關閉措施。

如，江西公安機關查明，網民陳某為博眼球、引流量，假冒「光頭」老師，拍攝威脅家屬私了的視訊上傳網路，影響極其惡劣。目前，檢察機關已依法對陳某涉嫌尋釁滋事案提起公訴，相關網路帳號已被關閉。

又如，廣西公安機關查明，黎姓網民為吸粉引流擴大影響，在網路上發布自製謠言視訊，編造「胡鑫宇被老師失手殺死」「學校化糞池找到女人屍骨，出現案中案」「光頭老師刪除監控視訊」等謠言，造成惡劣影響，目前黎某已被依法處以行政拘留的處罰。

再如，吉林公安機關查明，劉姓網民為吸粉引流帶貨牟利，在網路上多次發布謠言視訊，編造「胡鑫宇是被光頭失手打死的，原因是胡鑫宇手上的錄音筆裡有祕密」「光頭強，校長均被帶走，一鍋端了」等謠言，使其粉絲數快速增加，目前劉某已被依法處以行政拘留並處罰款的處罰。

同時，在河北唐山燒烤店打人案中，公安機關會同宣傳、網信等部門依法清理「受害女子被從二樓推下」「受害女子在小巷遭強姦」「男子開車將女孩碾壓致死」「受害女子已去世」等謠言，依法追溯謠言源頭並予以懲處。在河南滑縣殺妻案中，依法及時清理網傳「受害者屍體被從其婆婆家客廳棺材中移走」「嫌疑人住處二層起火」等謠言。

大陸央視指出，大陸最高人民法院透制定推出一系列司法解釋，依法嚴厲打擊網路誹謗刑事犯罪。各級人民法院在審判工作中依法嚴厲打擊網上造謠傳謠侵權行為。

如在侵害「中國稻米雜交大師」袁隆平院士名譽、榮譽案中，法院判令被告張某在國家級新聞媒體公開賠禮道歉、消除影響。又如，在羅某侵害英雄烈士名譽、榮譽暨刑事附帶民事公益訴訟一案中，法院判處被告羅某有期徒刑七個月並承擔在多個媒體平台公開賠禮道歉等民事責任。

最高人民檢察院將典型涉謠案件納入指導性案例，要求各級檢察機關加大依法懲治力度。如，在網路大V「辣筆小球」侮辱戍邊英烈案中，檢察機關對仇某編造謠言，詆毀、貶損衛國戍邊官兵英雄事蹟的犯罪行為依法提起刑事附帶民事公益訴訟，法院審理認定犯侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，依法判處有期徒刑八個月，並責令通過全國性媒體網站公開賠禮道歉、消除影響。

又如，在杭州「取快遞女子被造謠出軌案」中，檢察機關依法對郎某、何某以涉嫌誹謗罪提起公訴，法院審理判決兩被告有期徒刑一年，緩刑兩年。

有關部門負責人表示，網路造謠傳謠不僅挑戰社會道德底線，干擾輿論走向，更違反相關法律法規，政法機關絕不姑息縱容，嚴格依法辦理利用資訊網路實施誹謗等違法犯罪案件，準確有力懲處網上造謠傳謠違法犯罪活動。

近期，公安機關已開展為期100天的網路謠言打擊整治專項行動，會同相關部門加大對網上造謠傳謠違法犯罪活動打擊力度，依法打擊一批編造、傳播網路謠言的組織者、策畫者和主要實施者，懲處一批藉熱點案事件造謠引流的「網路水軍」團夥，整治一批網路謠言問題凸出的互聯網企業，關停一批違法違規網路帳號，曝光一批造謠傳謠典型案例，推動依法規範網路公共空間秩序，引導線民合法上網、理性表達。