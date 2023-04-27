日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，中國可能會在台灣周邊採取行動的疑慮升高之際，跨國公司現在會在商業合約中加入中國－台灣緊張情勢的相關條款。

有律師告訴「日經亞洲」，近幾個月來，商業合約內容已經涵蓋台灣海峽可能發生衝突，以及更廣泛的台灣緊張局勢導致業務中斷等具體條款。

法律專家指出，企業日益憂心一旦中國以武力奪取台灣，美國政府又認定在台灣的資產是處於中國控制下，美方可能會對這些資產實施制裁。他們也擔心中國封鎖台灣，或以其他方式擾亂全球貿易關鍵航路的台灣海峽周邊物流。

負責亞洲地區公司交易的跨國律師事務所Ashurst合夥人柯爾（Joshua Cole）表示：「我認為在當今世局下，不管你來自哪裡、不管你認為風險有多高，這是你可能會想要在長期協議中處理或至少思索去處理的議題。」

柯爾說道，合資企業在台計畫可能有遭到制裁風險，如果涉台資產交易遭到美國阻擋，參與合資企業的公司可能無法退出，最糟狀況是被迫損失股權。

其他商業律師表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經促使企業更密切關注制裁制度和封鎖，及其對台灣可能產生的影響。

「日經亞洲」看到的一項合約條款載明，若「台灣海峽及／或南海發生國家或區域性緊急狀況或其他地緣政治事件，導致依國際法慣例通過相關水域的航行自由受限」，未能履行供應合約條款的合約任一方不負賠償責任。

然而，並不是擔心台海情勢的每一家公司都會將相關顧慮寫入合約。一位不具名的律師表示：「鑒於台灣對中國公司來說具有政治敏感性，白紙黑字載明可能是一種風險。」

商業合約通常會載明不可抗力條款，讓合約任何一方碰上災難事件而無法履行合約條款時，得以免除相關義務。

柯爾提到可能的台海衝突時指出：「不可抗力受到更多關注，大家正以那個特定情境進行測試，並可能會加以修正，以確保能因應那種狀況。」