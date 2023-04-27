繼美國半導體巨頭美光公司遭到安全審查與美思明智（Mintz）集團北京辦公室遭突襲之後，近日又傳出美企貝恩管理顧問公司（Bain & Company）上海辨公室遭公安調查。在中國營商的美企之間瀰漫著一股高度憂慮的氣氛，美國商會日前進行的調查反映出有87%的美企對此類情況非常擔憂。

根據《路透》報導，美國的貝恩公司證實中共警方到訪該公司上海辦公室的傳聞，並稱公司員工接受了公安的訊問。貝恩公司發言人表示，「我們正在視情況配合中國政府，現階段沒有進一步的評論。」

中國駐美使館與上海的美國商會皆未對此事發表評論。

稍早前英國《金融時報》引述多名消息人士指出，中國警方是2週前突擊造訪該公司，警方帶走公司的電腦和手機，但未拘留任何人。知情者表示，警方到該公司進行調查已不只一次，目前還不知警方調查的目標是貝恩公司本身還是它的客戶的問題。

報導還說，中國政府的突擊行動讓美國企業感到憂慮，許多分析認為，這可能是回應美國拜登政府對中國祭出多項出口限制所進行的報復行動。

今年3月，從事盡職調查的美思明智集團北京辦事處也遭中國政府突襲，有5名當地員工被逮捕，辦事處也被迫關閉。中國網信辦也以國家安全為由，宣佈對晶片製造商美光公司在中國銷售的產品進行網路安全審查。中國外交部回應稱，「只要守法合法經營，就沒有什麼可擔心的」。

《路透》引述中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）政策委員會主席羅斯（Lester Ross）表示，在無證據顯示美光的產品讓中國曝險的情況下，這意味著其他公司也可能因為不明的指控，而被北京特別針對並接受審查。羅斯說：「這是個重大疑慮，因為中國在許多法律和慣例上並不透明，這就是其中一例。」

據，中國美國商會在今年4月18日至20日對109家在中國運營的美企進行的調查顯示，在中國的美越來越擔心美中關係惡化可能衝擊外企，有87%的企業說他們會擔心，這個數字比2022年底調查時增加14個百分點。美國商會總裁何邁可（Michael Hart）說，這代表美國企業感覺中國的投資環境愈來愈難以預測。