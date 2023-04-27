前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，然其頭銜遭矮化，外交部今(27日)再度對此表達嚴正抗議，強調馬的稱謂仍未被更正，基於維護國家尊嚴立場，倘有遭到矮化情事，我方絕不接受。前總統馬英九辦公室指出，在希臘總統致歉並表示會改正馬英九的頭銜後，德爾菲論壇現場在馬英九的保留座椅上，工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。

至於官網尚未調整，主辦單位也再度向馬前總統致歉，因為會議已經開始，人手不足，可能無法即時更正，主辦單位在馬前總統出席的現場，皆特別保留席位，並標註「President Ma」，希望馬前總統能體諒。

馬辦表示，馬前總統於希臘時間26日晚間受邀參加德爾菲經濟論壇的閉門晚餐會，與各國政要及重要學者齊聚一堂。與會者相當關注臺海情勢對世界局勢的影響，紛紛請教馬前總統看法。

馬英九表示，台灣不會是烏克蘭，兩岸過去在2008-2016年他執政期間，也曾被譽為史上最和平、繁榮、穩定，也是兩岸之間最有善意的時期，「大家可以保持關注，但不用過度擔心。」

在晚餐會開始前，馬英九與德國前總統Christian Wulff在會場外巧遇。馬與Christian Wulff是在馬擔任台北市長時認識，Christian Wulff看到馬一行人經過時，驚呼「Mr. President」並主動趨前致意，兩人相談甚歡半小時，待晚餐會開始後才各自入座。Christrian Wulff也邀請馬英九前往德國訪問，並表達熱烈歡迎之意。