宏龍派出所警員邏時發現某產業道路旁有一輛機車停放路旁，上前查看之下發現老翁跌落於河床邊坡，將他救起，經送至附近醫院搶救，即時挽回寶貴性命。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位70多歲的李姓男子，疑因罹患慢性疾病，日前竟一大早就騎著機車到黃竹山區欲尋短，幸宏龍派出所警員邏時發現某產業道路旁有一輛機車停放路旁，上前查看之下發現老翁跌落於河床邊坡，將他救起，經送至附近醫院搶救，即時挽回寶貴性命。

太平警分局宏龍派出所警員何威廷日前上午9點多巡邏巡經黃竹山區竹林路附近產業道路，忽然發現一輛機車停放河岸旁道路，且有一雙拖鞋放置路旁，機警的員警隨即上前查看，忽然發現1位老翁倒臥河床下方。

員警以為老翁失足掉落，趕緊通知消防人員前來救護，並緊急將他從河床救起，這時男子意識尚清楚，還頻呼「為什麼要救他！」最後經送至附近醫院搶救後，終於從鬼門關將其救回。

老翁之子趕到醫院後，見父親恢復意識且脫離險境，頓時放下心中大石，並私下表示因父親患有嚴重慢性疾病，最近情緒又不穩，不知道他一大早外出後竟會發生此情事，實在非常感謝警消人員大力幫忙，避免憾事發生。

太平分局分局長蔡慶星表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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