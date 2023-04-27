大甲鎮瀾宮媽祖今晚將駐駕彰化北斗奠安宮，晚間人潮湧入，廟方表示人潮比過去多3倍，而過去在北斗奠安宮附近的衝突鬥毆事件，都被網友戲稱「北斗神拳」，晚間彰化縣警察局「機動應變隊」現身北斗奠安宮前，將護駕媽祖入廟，嚴防「北斗神拳」。

北斗奠安宮董事長陳在表示，感謝警方辛苦執勤。（吳建輝攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香隊伍，今凌晨2點從西螺大橋進入彰化境內，今晚駐駕北斗鎮奠安宮，由於今年彰化民生地下道因警方強勢維安奏效，並未造成任何衝突，不過駐駕奠安宮時仍不敢大意，將再度派出由霹靂小組與教官隊組成的「機動應變隊」前往護駕。

由於今年彰化民生地下道因警方強勢維安奏效，並未造成任何衝突，不過駐駕奠安宮時仍不敢大意，再度派出由霹靂小組與教官隊組成的「機動應變隊」前往護駕。 （吳建輝攝）

北斗奠安宮董事長陳在表示，感謝警方辛苦執勤，從下午開始就在現場維持秩序，並將人流與車潮分流，過去北斗衝突事件算是比較少，不過今年疫情趨緩，與過去相比人潮至少多三倍以上，因此勞煩警方協助維持秩序。

「機動應變隊」下午就抵達北斗奠安宮前，排出隊形等待媽祖鑾轎。（吳建輝攝）

彰化縣警察局訓練科長林世明表示，按照以往經驗北斗奠安宮附近衝突事件較少，因此今天僅派出一個小隊共22人到北斗奠安宮執勤維安任務，針對易衝突區域加強維安部署。